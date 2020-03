Doubs : il vole du carburant avec une fausse plaque d'immatriculation

Les policiers de Pontarlier ont interpellé un habitant du département du Doubs la semaine dernière. Il chipait du carburant dans des stations service, avec une plaque d'immatriculation trafiquée.

Tout démarre le 26 février dernier : le gérant d'une station-service porte plainte pour un vol de 80 euros d'essence et décrit la voiture. Mais sur les images des caméras, la plaque d'immatriculation est masquée par de la neige. Les enquêteurs épluchent donc leurs fichiers. Ils repèrent un autre vol dans la même station-essence, commis par une voiture identique, avec une fausse plaque, fin janvier. Et aussi un excès de vitesse, avec une autre immatriculation très proche.

Convoqué par la justice en septembre

Les policiers convoquent le propriétaire de la voiture et après audition, le place en garde à vue. Il reconnaît les faits et avoue avoir commis trois autres vols de carburant dans des grandes surfaces du Doubs et en Haute-Saône. Montant total : 380 euros. Cet homme de 33 ans est ressorti avec une convocation devant la justice pour le mois de septembre.