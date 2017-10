Doubs : le projet de carrière de Semondans suspendu

Le projet de carrière de calcaire de Semondans, dans le Doubs, a été suspendu. Le Tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté qui permettait la mise en oeuvre des travaux. Le promoteur compte faire appel.

C'est un dossier qui est en cours depuis maintenant 7 ans : le projet de carrière de calcaire à Semondans, dans le Doubs, vient d'être suspendu par le Tribunal administratif de Besançon. Le Tribunal a annulé, fin septembre, un arrêté de la préfecture du Doubs, qui permet la mise en oeuvre des travaux, car jugé non conforme. Cet arrêté, pris en 2014 permettait notamment de réaliser des travaux sur une zone où vivaient une vingtaine d'espèces protégées.

Un projet contesté depuis 7 ans

C'est une "petite victoire" pour les quelques 940 opposants au projets, dont Daniel Shlatter, président de l'l’Association Des Opposants à la Carrière de Semondans : "nous dénonçons l’aberration de cette chimère de carrière auprès du commissaire enquêteur, de la Dreal et de la Préfecture depuis 7 ans et seul le juge administratif de Besançon y a prêté attention".

La préfecture du Doubs envisage de déposer un deuxième arrêté

Le promoteur du projet Claude Maillard considère que la décision est "complètement injustifiée donc contestable, on reste très optimiste, on est persuadé que cette carrière va s'ouvrir le plus tôt possible". La préfecture du Doubs annonce qu'elle va déposer un deuxième arrêté préfectoral pour permettre la reprise des travaux.