Doubs : la longue et difficile opération de sauvetage du spéléologue bloqué sous terre à Malbrans se poursuit

L'opération de sauvetage du spéléologue bloqué au Gouffre de Vauvougier à Malbrans dans le Doubs s'avère plus longue et difficile que prévue. La victime, un homme de 55 ans souffre beaucoup et la remontée qui dure depuis plus de 36 heures, se fait à tout petit pas.