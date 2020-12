Doubs : odeur suspecte de gaz à l’école de Lantenne Vertière, 77 enfants mis en sécurité

Les 77 enfants de l’école de Lantenne Vertière, à côté de Saint-Vit, dans le Doubs, on été mis en sécurité avant 9h et demie ce vendredi 18 décembre 2020, en raison d’une odeur de gaz. Selon les pompiers, ils sont accompagnés de six adultes, tous indemnes.