Doubs : les gendarmes lancent un appel à témoins après une agression au Valdahon

Les gendarmes de Valdahon et de Pontarlier lancent un appel à témoins pour trouver les agresseurs d'une femme de 23 ans. Elle a été attaquée samedi soir sur le parcours Vita Santé de Valdahon par deux hommes, avant de réussir à s'échapper.

La gendarmerie du Doubs lance un appel à témoins ce dimanche soir, après une agression qui s'est déroulée samedi au Valdahon. Voici le communiqué intégral :

"Le vendredi 22 avril 2017 vers 20 heures 30, sur le parcours VITA SANTE de Valdahon (Sortie de la ville en direction de Vercel), une jeune fille de 23 ans a été victime d’une agression commise par deux individus. La victime, blessée est toutefois parvenue à échapper à ses agresseurs et a pu rejoindre son véhicule pour se rendre à la Brigade de Gendarmerie de Valdahon où elle a été prise en charge par les sapeur-pompiers locaux et transportée au CH Minjoz de Besançon.

Une enquête a été immédiatement ouverte par la brigade de Valdahon avec l’appui de la Brigade de Recherches de Pontarlier. Pour l’heure, les individus ne sont pas identifiés. L’un des auteurs pourrait être d’origine créole, assez grand et mince et l’autre plus petit de type européen.Si au cours de l’après-midi et/ou début de soirée, vous avez remarqué la présence d’individus dans le secteur de l’agression pouvant correspondre à la description fournie ou si vous pouvez fournir tout autre renseignement permettant de faire progresser l’enquête, appelez le numéro vert 0800.00.48.43. (Appels gratuits).