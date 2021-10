Doubs : Son père conduit alcoolisé, une petite fille apeurée appelle le 17

Une fillette de onze ans a appelé la police ce samedi soir, dans le Doubs. Elle a pris peur car son père conduisait alcoolisé, et son petit frère de six ans était à l'intérieur de la voiture. La police a réussi a intercepter le véhicule une demi-heure plus tard.