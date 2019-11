Un car scolaire avec une dizaine d'internes est allé au fossé ce lundi matin à cause des chutes de neige, sur la route entre Laviron et Landresse dans le Doubs. Il n'y a pas de blessé, le bus voulait éviter un arbre couché sur la route.

Doubs : Un car scolaire avec des internes sort de la route, à cause de la neige

Landresse, France

Un accident de la route a impliqué ce matin un car scolaire avec une dizaine de jeunes à bord, c'était avant 8h, sur la route départementale D 120, entre les communes de Landresse et Laviron. Il n'y a aucun blessé. Ce bus, qui assurait le ramassage sur le circuit Sancey-Laviron-Landresse-Vercel-Valdahon-Besançon, a voulu éviter l'un des nombreux arbres tombés sur la route à cause des chutes de neige. Il est allé sur le bas-côté et s'est retrouvé embourbé. C'est un tracteur qui a pu sortir le bus. Tous les élèves sont indemnes.

Des accidents de ce type il y en a eu aussi beaucoup ce lundi matin sur les routes du Doubs du côté de Pontarlier ou encore Chantrans. Plusieurs poids lourds ont aussi été bloqués ce matin sur la route entre Orsans et Passavant selon la gendarmerie.