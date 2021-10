Doubs : Un homme de 43 ans condamné pour des violences d'une grande cruauté envers son chien

"J'ai eu du mal à regarder cette vidéo, c'était insoutenable autant de violence", lance la juge du Tribunal de Montbéliard. Le 12 janvier dernier, à Charquemont, dans le Doubs, un homme de 43 ans battait son chien. Manque de chance pour lui, il a été filmée. La scène d'une grande violence dure plus de six minutes, et l'on peut compter 27 coups de pied, 18 coups de poing, certains dans la tête de l'animal. L'homme aurait aussi tenté d'étouffer son chien. Il était jugé ce lundi, au Tribunal de Montbéliard, pour ces "actes de cruauté", reconnait la juge.

De la légitime défense

Le propriétaire du chien assure que c'était de la légitime défense. Son chien, un rottweiler, aurait tenté de le mordre alors qu'il tentait de lui mettre sa muselière. L'avocate de la fondation Brigitte Bardot, qui s'est constituée partie civile, le coupe : "Cette violence, ce n'est pas juste un geste de réaction".

Déjà condamné pour violences à répétition

L'homme n'était pas inconnu de la justice. Cet habitant du Doubs avait déjà été condamné pour des faits de violences : violences sur sa conjointe, violences sur une personne dépositaire de l'autorité, violences avec usage d'une arme, etc.. La liste est longue. Avec toutes ces condamnations, cet homme n'aurait même pas dû acquérir un tel animal. Son rottweiler est classé catégorie 2, il est donc interdit aux personnes ayant un casier judiciaire. Le propriétaire assure ne pas avoir été mis au courant.

Le prévenu a écopé de six mois avec un bracelet électronique, interdiction définitive d'avoir un animal chez lui. Il ne pourra plus non plus exercer une activité en lien avec des animaux pendant cinq ans. Manque de chance pour lui, il avait un entretien ce lundi après-midi pour devenir maitre-chien en Suisse.