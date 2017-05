Un motard se tue en percutant un fourgon de pompiers près de Besançon

Un homme de 51 ans est décédé ce lundi matin dans la côte de Larnod, près de Besançon. Il circulait à moto lorsqu'il a percuté un véhicule des pompiers qui arrivait en sens inverse, gyrophares allumés et sirènes en route. Les gendarmes lancent un appel à témoins.

Un motard est mort ce lundi matin près de Besançon dans un choc avec un véhicule de pompiers. L' accident s'est produit dans la côte de Larnod vers 7h20. Le motard descendait la RN 83 en direction de Besançon. Les pompiers étaient en route dans le sens montant pour secourir les victimes d'un premier accident impliquant un scooter.

D'après les premiers éléments fournis par la procureur de la république de Besançon, c'est le motard, âgé de 51 ans qui aurait chuté et, en glissant, serait venu s'encastrer dans le VSAV (véhicule de secours et d'assistance aux victimes ). Cette ambulance des pompiers roulait avec les gyrophares allumés et les sirènes en marche. Le conducteur du véhicule des pompiers n'avait pas bu, ni consommé de stupéfiants, tous les tests sont négatifs. Le pompier sera entendu sur les circonstances de cet accident dramatique dans l'après midi.

Les pompiers devraient communiquer dans l'après midi. Une enquête a été ouverte pour préciser les circonstances de l'accident, le parquet de Besançon a été saisi.

Les gendarmes lancent un appel à témoin

Les gendarmes ont décidé en fin de matinée de lancer un appel à témoin à la suite de cet accident mortel . Ils recherchent "notamment le témoignage du conducteur d'un véhicule de marque Citroën type C4 ou DS4, de couleur claire, présent au moment des faits. Toute personne, témoin des faits ou pouvant apporter tout élément aux enquêteurs, est invitée à contacter le numéro vert suivant (discrétion assurée)" : 0800 00 48 43