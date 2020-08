Doubs : Un retraité sauvé par le grelot d'un chien après une chute dans un ravin

Un retraité de Fournet Blancheroche dans le Doubs a passé la nuit de vendredi à samedi au fond d'un ravin. Ses appels au secours ont été entendus le samedi matin par un homme qui promenait son chien 20 mètres plus haut. la victime a été hélitreuillée et transportée au CHU de Besançon.

Un retraité de Fournet Blancheroche qui habite le hameau de la cendrée non loin du spectaculaire belvédère de la cendrée a chuté vendredi soir de 20 mètres au fond d'un ravin. Personne ne l'a vu tomber, il s'est donc retrouvé contraint de passer la nuit dehors. Ce n'est que le lendemain matin vers 8h qu'il a entendu un grelot. Il s'agissait du grelot accroché au collier d'un chien que son maître promenait sur la crête. Le retraité a alors appelé au secours et il a été entendu par le maître du chien. Face à la difficulté de localiser la victime, le maître du chien a préféré appeler les pompiers plutôt que de se lancer seul à la recherche de la victime. Les pompiers sont arrivés à bord de l'hélicoptère de la sécurité civile. ils sont parvenus à repérer et à hélitreuiller la victime coincée en milieu très escarpé. La victime a ensuite été transportée au CHU de Besançon. Elle souffre de côtes cassées.