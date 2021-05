Doubs : un spéléologue bloqué à près de 70 mètres sous terre, après une chute dans un gouffre à Malbrans

Samedi 8 mai 2021 vers à 15h15, un spéléologue côte-d'orien de 55 ans a fait une chute de cinq mètres dans le Gouffre de Vauvougier dans le Doubs. Cette cavité appréciée des spéléologues se situe sur la commune de Malbrans, à côté d'Ornans. L'opération des secours pour l'en sortir s'annonce très longue et délicate, l'homme est blessé mais mis en sécurité. Il risque de ne pas sortir avant dimanche midi, au moins.

Bloqué à quelques 70 mètres de profondeur

Selon le maire de Malbrans, Philippe Bouquet sur place, l'homme est venu avec une équipe de spéléologues dijonnais. Il a fait une chute de cinq mètres, mais se trouverait bloqué loin de l'entrée de la cavité, soit à près de 70 mètres sous terre. En effet, ce gouffre contient trois puits de 10 à 30 mètres.

Deux autres spéléologues sont restés à ses côtés, il a des vivres et des couvertures. Selon Joël Mathurin le préfet du Doubs, l'homme est "gravement blessé," il se plaint de douleur au dos et aux jambes. Vers 21h ce samedi le médecin n'avait pas encore pu l'atteindre, il serait blessé à la hanche et au fémur.

Près de 20 heures seront nécessaires pour l'extraire, selon les estimations

L'opération pour le faire sortir s'annonce longue et compliquée, puisqu'il faut désobstruer la cavité pour le sortir en civière. Il faut 1h30 pour arriver jusqu'à lui.

Le sauvetage nécessitera très probablement beaucoup de temps. - Joël Mathurin, préfet du Doubs

Une vingtaine de pompiers sont présents, dont des membres du GRIMP (groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux). Les gendarmes sont également sur place pour l’organisation des secours. Le Secours spéléo français du Doubs a été appelé sur place pour participer aux recherches. Selon Didier Pasianla, le conseiller technique départemental, l'homme ne pourrait en sortir "que dimanche, voir lundi, en fonction de son état et du déroulé de l'opération."

L'entrée du gouffre - Préfecture du Doubs

"La voie est très étroite et nécessitera sans doute l'usage d'explosifs pour être ouverte. Le sauvetage nécessitera très probablement beaucoup de temps mais tout est mis en œuvre pour le sauver et le remonter en surface dans les meilleurs délais," ajoute le préfet du Doubs, qui a activé le plan Orsec ainsi que la cellule de crise opérationnelle départementale. La salle polyvalente de Malbrans est mise à disposition.