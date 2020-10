Doubs : une jeune femme soupçonnée d'avoir poignardé à mort un Suisse de 60 ans

Une femme de 30 ans soupçonnée d'avoir assassiné un Suisse, a été arrêtée ce mardi à Pontarlier par les gendarmes. Cette habitante du Doubs aurait poignardé cet homme de 60 ans. Les faits se seraient passés à Clarens, entre Vevey et Montreux, en Suisse.

Il aurait voulu la forcer à avoir un rapport sexuel

En garde à vue, cette femme a reconnu les faits, mais de façon confuse : cette mère célibataire explique avoir été victime d'une agression. La semaine dernière, elle se rend chez cet homme de nationalité suisse. Elle le connaît bien, elle a été l'employée de maison de ses parents et elle continue de travailler un peu pour lui.

Et ce matin-là, son patron se met nu devant elle, veut avoir un rapport sexuel. Il l'aurait menacée avec un couteau à la main. Elle le désarme, et pour se défendre, le poignarde mortellement. Puis, elle prend la fuite et rentre à Pontarlier où elle se fait interner en psychiatrie à l'hôpital.

Quel mobile ?

Les gendarmes l'ont interpellée dans la foulée et elle a été placée en détention provisoire. Les enquêteurs cherchent maintenant à savoir si elle a eu une relation amoureuse ou pas avec ce Suisse de 60 ans. A-t-elle prémédité son geste ? Était-ce pour l'argent ? Ses revenus bancaires ont été épluchés, et une grosse quantité de liquide suisse a été retrouvée dans sa voiture. Les enquêteurs s"interrogent sur son train de vie : elle touchait le RSA, mais avait un train de vie plutôt élevé.

Elle a été entendue ce jeudi par la juge d'instruction. Cette femme, placée récemment sous curatelle, a déjà été hospitalisée en psychiatrie plusieurs fois. L'enquête doit donc maintenant déterminer sa responsabilité.