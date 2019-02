Douchy-Montcorbon : l'épicerie braquée pour six litres de lait et deux pots de Nutella

Un garçon de 22 ans jugé ce mercredi à Montargis, pour le braquage de l'épicerie de Douchy-Montcorbon lundi dans l'est du Loiret. Il avait menacé les deux gérantes avec un pistolet à billes, pour leur voler une centaine d'euros dans la caisse, un pack de six litres de lait, et deux pots de Nutella

Douchy, France

Ce que racontent les deux soeurs, gérantes de l'épicerie de Douchy- Montcorbon, c'est que le jeune homme n'a pas cessé de s'excuser, pendant tout le temps du braquage, survenu ce lundi 18 février vers 10h30 du matin. En partant, il aurait même promis de "revenir rembourser".

Ce lundi matin, ce garçon de 22 ans entre dans la petite épicerie, le visage caché sous un bonnet dans lequel il a juste fait un trou. Il sort un pistolet et pointe l'une des gérantes, derrière sa caisse. L'arme s'avérera être un simple pistolet à billes, mais elle ne le sait pas et obéit quand il lui demande de mettre le contenu de la caisse dans un sac poubelles : il y a cent euros.

Il repasse chez sa mère lui déposer les courses

En partant, il prend au passage un pack de six litres de lait, et deux pots de Nutella. Les deux soeurs le poursuivent quand il s'enfuit en voiture, et notent sa plaque d'immatriculation. Le jeune homme est rapidement repéré par les gendarmes. Après avoir fait le plein de sa voiture au supermarché tout proche, avoir acheté un paquet de cigarettes, avec l'argent de la caisse, il repasse chez sa mère à Douchy, pour lui déposer le lait et le Nutella, et repart, direction Orléans.

Déjà sous le coup d'un contrôle judiciaire suite à un vol

A la Selle en Hermoy il tente d'échapper à un barrage dressé par la gendarmerie, mais en accélérant il perd le contrôle de sa voiture et percute la glissière de sécurité. Il est finalement interpellé. Aux gendarmes le garçon explique que sa mère lui avait demandé de faire des courses et d'acheter du lait, mais qu'il n'avait que deux euros en poche et qu'il ne voulait pas lui emprunter de l'argent.

Le jeune homme, qui dit être étudiant à Orléans mais qui semble avoir abandonné sa scolarité, était déjà sous contrôle judiciaire, dans une précédente affaire de vol. Et son permis était suspendu depuis plusieurs semaines suite à un contrôle positif de stupéfiants. Les deux victimes, très choquées, ont eu chacune trois jours d'ITT (interruption temporaire de travail).