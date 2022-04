Doullens : suspicion d'intoxication au chlore à la piscine municipale

Des collégiens de Pas-en-Artois (Pas-de-Calais) ont ressenti une gêne respiratoire à leur retour de la piscine de Doullens, dans la Somme, ce mercredi matin. Une intoxication au chlore est suspectée. La piscine a été fermée et des analyses sont en cours pour déterminer l'origine.

Ces cinq collégiens venus du Pas-de-Calais étaient venus à la piscine de Doullens en sortie scolaire, ce mercredi matin, et sont rentrés au collège avec une irritation des bronches et une gêne respiratoire. Une intoxication au chlore est suspectée, "les maîtres-nageurs ont senti une odeur et ont tout de suite ouvert le toit de la piscine", indique Christelle Hiver, la maire de Doullens.

La piscine est pour l'instant fermée au public. Les pompiers de la Somme sont en train de mener des analyses chimiques et toxicologiques de l'air, puisque les analyses de l'eau, réalisées par deux fois ce mercredi matin, étaient conformes.