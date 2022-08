Doussard : une femme de 33 ans décède dans un accident de voiture

L'accident s'est produit aux alentours d'une heure et demie du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, sur la commune de Doussard en Haute-Savoie. Une voiture seule est impliquée et a fini sa course contre un arbre. À l'intérieur, une femme de 33 ans déclarée décédée à l'arrivée des secours. Un homme, la trentaine également, est lui gravement blessé. Il a été transporté à l'hôpital d'Annecy.

On ne sait pas laquelle des deux victimes conduisait le véhicule à ce moment là. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de cet accident dramatique.