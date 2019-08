Douville : Appelés pour une tentative de cambriolage, les gendarmes tombent sur une plantation de cannabis

Douville, France

Lundi 5 août , les gendarmes de La Force interviennent dans une maison isolée au milieu des bois à Douville pour une tentative de cambriolage . Mais à une centaine de mètres de là, leur regard est attiré par une plantation plutôt confidentielle et parfaitement illégale en France. Dans une petite serre, ils découvrent huit grands pieds de cannabis de plus d'un mètre vingt. Toutes les plantes ont été saisies. Et leur producteur devra venir s'expliquer devant la justice.