Douze ans après, l'affaire de la pollution du bec d'Ambès à nouveau devant la justice

C'est une affaire qui dure depuis douze ans maintenant. Le 12 janvier 2007, un bac du parc de stockage de la société des pétroles du bec d'Ambès (SPBA) se fissure, et du pétrole se répand sur la route et dans la Garonne toute proche. La société SPBA et son ancien dirigeant, Gilles Coudrette, ont été relaxés, mais les parties civiles continuent de réclamer des dommages et intérêts.

L'avocat de la ville de Macau, située juste en face du site pétrolier, rappelle que lors de l'épisode de pollution, la mairie a engagé des frais pour nettoyer ses berges, puis pour défendre ses intérêts devant la justice. Or, depuis douze ans, elle n'a obtenu aucune réparation. Maître Pierre Landete le dit lui-même, c'est une "question de fric", car depuis 2007, SPBA engrange de son côté 16 millions d'euros de bénéfices chaque année. Il réclame 1000 euro par habitant de la commune, soit un peu plus de 3 millions et demi d'euros.

Maître François Ruffier, l'avocat des associations écologistes, évoque lui un préjudice matériel : il demande 100 euros pour chacun des 420 oiseaux mazoutés , et 50 euros multiplié par les 1000 mètres cubes d'hydrocarbures partis dans la nature. Il évoque aussi le préjudice moral de ces associations qui se battent chaque jour pour préserver l'environnement dans la zone.

Mas l'avocat de la société pétrolière conteste. Pourquoi 100 euros pour un oiseau? Pourquoi 50 euros pour un mètre cube de pétrole? Pourquoi 1000 euros par habitant de Macau? Surtout que les coûts de nettoyage ont été pris en charge par SPBA. Pas tous, lui rétorque-t-on du côté des parties civiles. C'est la présidente du tribunal qui doit mettre fin à l'échange, devenu un peu trop houleux.