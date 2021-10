Douze ans après les actes pédophiles d'un prêtre, Chémeré-le-Roi attend les conclusions du rapport Sauvé

C'est une nouvelle étape dans le mea culpa de l'Église. Ce mardi 5 octobre 2021, une commission indépendante "sur les abus sexuels dans l'Église Catholique" rendra public un rapport pour faire le constat des violences sexuelles en son sein. Depuis 1950 en France, il y a d'ores et déjà eu entre 2.900 et 3.200 pédocriminels recensés d'après la commission. En Mayenne, trois cas d'abus sexuels sont avérés depuis 2008 comme l'explique le diocèse de Laval, dont un à Chémeré-le-Roi, en 2009.

Un prêtre, membre d'une communauté traditionnaliste, avait été condamné à deux ans de prison par la suite. Une affaire douloureuse dans ce village du sud-est mayennais que personne n'ose vraiment évoquer. Les visages se crispent bien souvent à l'évocation de cette sordide histoire dans le village. À quoi bon remuer le passé s'interroge un habitant ? "Aujourd'hui, tout le monde veut tout savoir. On en fait trop" lâche-t-il.

Encore tabou

Certains en revanche regrettent que les responsables du prieuré de Chémeré, auquel appartenait le prêtre condamné, n'aient jamais expliqué ce qui s'était vraiment passé. "_Ils ne veulent pas s'exprimer là-dessus car peut-être que cela leur procure un sentiment de culpabilité. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont vu des choses et qui n'ont jamais rien di_t" déclare l'homme.

Le prêtre coupable de pédophilie s'était dénoncé à la gendarmerie, après un entretien avec l'Évêque de Laval. Les frères à Chémeré ont fait tout ce qu'il fallait pour écarter ce prêtre qui avait commis des abus sexuels. Il a été envoyé à Solesmes [dans l'abbaye, ndlr] par la suite" raconte cette fidèle du prieuré. "Aujourd'hui l'Église assume et c'est très bien. C'est un fléau qu'il faut résoudre. Le monde avance et là on avance dans le bon sens" renchérit une pratiquante du village.