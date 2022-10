Douze chiens délaissés depuis plusieurs mois par leur propriétaire à Magnac-Bourg sauvés par la SPA

Alertée par le voisinage, la SPA de Limoges a sauvé douze chiens à Magnac-Bourg, dans le nord de la Haute-Vienne. Lorsque les bénévoles de la SPA sont arrivés sur les lieux, samedi 15 octobre, ils ne s'attendaient pas à trouver douze chiens délaissés dans un coin de jardin jonché d'excréments et de boue.

Les chiens, dont la plupart sont des griffons vendéens, ont été retrouvés apeurés, les poils longs, sales et emmêlés. Une vétérinaire et une toiletteuse se sont occupées des animaux ces derniers jours. Elles n'ont repéré aucune trace de violence ou de maltraitance physique mais les chiens présentent des maladies de peau et des blessures infectées.

Depuis plusieurs mois, sur fond de séparation amoureuse, le propriétaire ne s'occupait plus de ses animaux. Il venait tout de même donner à manger et à boire aux chiens. Dans une publication Facebook, la SPA indique que "le travail de mise en confiance et de sociabilisation a déjà commencé. Les chiens sont maintenant en sécurité".

La SPA a annoncé porter plainte contre le propriétaire.