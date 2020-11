Douze communes vauclusiennes sont des "petites villes de demain"

Ce label vient d'être attribué à 12 communes vauclusiennes de moins de 20 000 habitants par le ministère de la ville. Le détail des sommes exactes et le calendrier devraient être connus prochainement mais les projets ne manquent pas.

Ce label c’est une enveloppe de 3 milliards d'Euros à se partager sur l'ensemble du territoire national. Cela permettra de dynamiser les centre-villes, de les moderniser, les numériser, les verdir aussi. La création de points fraîcheurs fait partie des enjeux.

Renforcer le rôle de ville centre d’un territoire.

De I'isle sur la Sorgue à Apt, de Bollène à Sault, de Monteux à Malaucène, de Pernes-les-Fontaines à Aubignan et jusqu'à Mirabeau et La Tour d'Aigues les deux plus petites de ces communes qui se sont constituée en binôme.

Projet multiples

Places de marché modernisées ou plateformes numériques pour le click’n collect, création d’îlots de fraîcheur, travaux de rénovation de l’immobilier, diagnostic flash sur l’impact de la crise sanitaire et financement d’un poste de manager de centre-ville.