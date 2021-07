JUSTICE - Douze mois de prison pour le pilote qui survolait en rase-motte les plages landaises

Loïc via Facebook

Douze mois d’emprisonnement et 1.000 euros de préjudice moral par victime : alors que la présidente annonce la peine, le prévenu hausse les épaules. Une attitude désinvolte qui ne l'a pas quitté pendant tout le rappel des faits.

Le 25 mai 2020, un ULM blanc fonce sur plusieurs plages landaises entre Labenne et Capbreton (Landes) provoquant la panique de plusieurs vacanciers. Les vidéos de l'avion en rase-motte circulent sur les réseaux sociaux. Plusieurs témoignages sont recueillis par la gendarmerie, relatant la panique de cet après-midi au bord de l'océan.

Un pilote surnommé "air-cocaïne"

La cour s'attarde ensuite sur la personnalité du pilote : jouissant d'une mauvaise réputation auprès des aéroclubs, le prévenu était surnommé "air-cocaïne" à cause de son comportement dans les airs. Il avait notamment volé trop vite, et trop dangereusement au dessus de Biscarosse, et enfreint plusieurs les règles de sécurité selon les témoignages recueillis.

Après des échanges houleux avec les assesseurs, le prévenu décide de garder le silence. Il ne réagit pas aux photos de l’avion présenté comme le sien. La procureure précise qu'il s'agit en réalité du seul avion de cette marque et de cette couleur dans le département.

Dans cette affaire, le petit avion est considéré comme une arme par destination. L’appareil a été confisqué par le tribunal.