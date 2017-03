Douze personnes, dont le plus gros dealer de Corrèze, jugées à Brive pour trafic de stupéfiants

Tous les prévenus comparaissent à compter de ce jeudi et jusqu'à ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Brive. Ils doivent répondre de leur implication dans un important trafic de drogue démantelé dans le quartier de Tujac.

Ils seront donc douze à la barre du tribunal, à compter de ce jeudi et jusqu'à ce vendredi. Douze prévenus (un en détention provisoire, dix autres sous contrôle judiciaire et un libre) arrêtés fin mars 2016 et suspectés d'être parties prenantes de l'affaire dite du " Tujac café " car c'est près de ce commerce, dans un quartier populaire de Brive, qu'ils opéraient.

Le plus gros dealer de Corrèze à la barre

Neuf hommes et trois femmes, âgés de 21 à 42 ans, devront répondre de détention non autorisée, usage illicite, offre ou cession non autorisée et transport non autorisé de stupéfiants, plus recel de bien venant de la vente non autorisée de stupéfiants pour l'une d'entre elles. Parmi ces prévenus figure un homme considéré comme le plus gros dealer de Corrèze. Entre janvier 2015 et fin mars 2016, ils sont soupçonnés d'avoir fournis et vendus des dizaines de kilos de résine de cannabis, et aussi un peu de cocaïne. Lors des interpellations, les policiers avaient découvert huit kilos de drogue et plus de 3.000€ en espèces. Selon le parquet, ils reconnaissent leur implication à des degrés divers, sauf un prévenu qui contesterait tout.