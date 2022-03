Douze personnes expulsées d'un squat à Valence

A la demande de la préfecture de la Drôme, la police nationale a fait évacuer un squat de la route de Crest à Valence ce mercredi matin. Ce bâtiment était occupé depuis environ un an.

Ce bâtiment situé route de Crest à Valence appartient à la DREAL, la direction régionale de l'environnement. Et c'est ce service de l'Etat qui demandait l'expulsion pour récupérer son local occupé illégalement depuis un an. La police nationale a délogé les squatteurs ce mercredi matin. A l'intérieur, se trouvaient neuf adultes et trois enfants, tous de nationalité française. Il s'agissait d'un groupe de marginaux, de "teufeurs" vivant sans domicile fixe. L'expulsion s'est déroulée sans incident.