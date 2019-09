Douze personnes intoxiquées et hospitalisées après un incendie à Avignon

Avignon, France

Les pompiers ont été appelés ce jeudi soir à 20h45 pour un feu de scooter dans une cave d'un immeuble de la rue Peniscola, quartier de la reine Jeanne à Avignon. À leur arrivée, les fumées ont déjà envahi toute la cage d'escalier, jusqu'au quatrième étage. Sur les 13 occupants, 12 personnes sont intoxiquées et hospitalisées en état d'urgence relative. Autrement dit, personne n'est entre la vie et la mort mais des soins sont nécessaires et vite. Il a fallu l'intervention d'une soixantaine de pompiers et de vingt véhicules pour venir à bout des flammes.