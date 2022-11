Douze véhicules brûlés dans un incendie à Garons, dans le Gard

Dix voitures et deux fourgons ont brûlé ce dimanche 6 novembre sur un parking de la zone artisanale Galicante de Garons, entre Nîmes et Bellegarde. L'incendie a démarré peu après midi, pour des raisons inconnues. Dix-neuf pompiers sont restés sur place pendant trois heures, appuyés par cinq véhicules et deux lances à mousse qui ont permis de limiter la propagation des flammes. Un sapeur-pompier légèrement blessé pendant l'intervention a été transporté au CHU de Nîmes.

