Dramatique accident à Lunery dans le Cher : un mort et plusieurs blessés

Ce mercredi soir à Lunery dans le Cher, une collision entre deux voitures a fait un mort et plusieurs blessés dont certains étaient dans un état critique.

Un très grave accident a eu lieu ce mercredi soir vers 18h à Lunery dans le Cher. Deux voitures sont entrées en collision, route de Primelles. Le choc frontal a été très violent et le premier bilan est lourd. Dans la première voiture, il y avait deux personnes, quatre dans la seconde. A 19h30, les pompiers faisaient état d'un mort et deux personnes dans un état critique. Trois autres personnes ont été plus légèrement touchées.