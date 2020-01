Dramatique accident dans l'Eure : l'adolescent hospitalisé dans un état critique a succombé à ses blessures

Saint-Aquilin-de-Pacy, France

Un adolescent avait été hospitalisé dans un état grave après l'accident mortel qui s'est produit entre deux voitures sur la RN13 dans le sens Pacy-sur-Eure - Evreux ce lundi 20 janvier 2020. On apprend ce mercredi qu'il a succombé à ses blessures au CHU Charles Nicolle à Rouen. Trois personnes, dont un enfant, étaient mortes sur le coup dans l'accident et deux blessées gravement.

Les véhicules se sont percutés sur la commune de Saint-Aquilin-de-Pacy. Dans l'une des voitures, une conductrice partie des Yvelines tôt le matin qui se rendait à son travail sur la base aérienne 105 à Fauville. Elle a perdu la vie dans le choc. En face, quatre passagers dont deux enfants et un ado, de 6, 10 et 16 ans. L'adolescent vient de mourir, à l'hôpital.

Le conducteur de la voiture, qui n'était pas le père des jeunes, les emmenait à l'école dans un établissement de Mantes-la-Jolie (Yvelines). L'homme et le petit de 6 ans sont également morts dans l'accident. Seul survivant, un enfant de dix ans dont le pronostic vital n'était pas engagé. Il a été transporté à l'hôpital de Caen (Calvados).

Enquête sur les causes de l'accident

L'enquête sur les causes de l'accident est en cours. Les conditions hivernales sont certainement en cause mais les enquêteurs attendent les résultats d'analyses toxicologiques, des relevés téléphoniques et des radars sur cette route. Quatre accidents se sont produits sur cette route ce matin-là.