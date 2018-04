Un accident de la route entre Brive et Tulle, ce jeudi matin, a coûté la vie à une policière de Tulle. Son passager, également en fonction au commissariat, est lui pris en charge en urgence absolue.

Aubazine, France

Un dramatique accident de la route vient de se produire sur la route 1089 entre Brive et Tulle, ce jeudi peu après 8h du matin. La collision s'est produite commune d'Aubazine, à hauteur de l'entreprise Bip Béton.

Trois véhicules impliqués

Pour une raison encore inconnue, une voiture circulant dans le sens Tulle-Brive se déporte de sa voie de circulation, accroche le terre plein central, avant d'aller percuter une fourgonnette qui circule dans le sens inverse. Dans la continuité, la voiture entre en collision avec un troisième véhicule, arrêté, qui sort d'une propriété privée.

La jeune femme de 25 ans décède

A bord de la première voiture se trouvent deux policiers, adjoints de sécurité au commissariat de Tulle. Selon les informations de France Bleu Limousin, la conductrice et son passager étaient en route pour aller passer le concours de gardien de la paix à Marmande (Lot-et-Garonne). La jeune femme de 25 ans, originaire d'Argentat où elle était d'ailleurs pompier volontaire et joueuse de rugby au SC Tulle, n'a pas survécu au choc. L'homme de 31 ans a lui été pris en charge et admis en urgence absolue à l'hôpital de Brive. Le conducteur de la fourgonnette a lui été évacué pour des contrôles à l'hôpital de Brive dont il est déjà ressorti. Une adolescente, qui se trouvait à bord du véhicule arrêté qui a été percuté, a elle été admise en état de choc à l'hôpital de Tulle.