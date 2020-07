Drame près de Laval : un homme tué à son domicile d'Argentré, son agresseur présumé mis en examen

Un jeune homme a été mis en examen mardi et placé en détention provisoire près du Mans. Il est soupçonné d'avoir tué une connaissance dimanche soir à Argentré à l'est de Laval

Un drame s'est déroulé à Argentré à l'est de Laval en Mayenne dimanche 28 juin 2020 dans la soirée. Un homme âgé d'environ 35 ans a été retrouvé mort à son domicile. Les voisins ont entendu du bruit et ont appelé les secours. Il était environ 20 heures, un meurtre venait de se produire : l'auteur présumé a été récupéré par l'un des voisins alors qu'il quittait les lieux du crime. Il a entre 20 et 30 ans. Il a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire mardi soir à la maison d'arrêt de Coulaines près du Mans dans la Sarthe.

Les deux hommes se connaissaient

Les deux hommes se seraient rencontrés en hôpital psychiatrique et ils passaient le week-end ensemble dans la maison de la victime. "C'est perçu comme un drame de la maladie psychiatrique" nous a confié le maire d'Argentré, Christian Lefort. La victime était arrivée dans la commune il y a 3 ou 4 ans et ne sortait jamais. L'homme vivait au milieu de ses chats. L'enquête a été confiée à la Gendarmerie et le parquet du Mans a été saisi de l'affaire.