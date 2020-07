La commune de Chauvigny s'est réveillée ce matin sous le choc : un accident dramatique a coûté hier après-midi la vie à un père et son fils. La mère est blessée au bras.

Drame à Chauvigny : un père et son fils de 4 ans tués dans leur jardin après la chute d'un pilier

"C'est un drame horrible et pourtant, j'en ai vu des choses depuis près de 40 ans". Gérard Herbert est encore rempli de stupeur. Le maire de Chauvigny a été appelé hier soir pour un accident survenu sur sa commune.

Un homme de 40 ans et son fils de 4 ans sont morts hier en fin d'après-midi peu avant 18h dans leur jardin. Les circonstances sont terribles. Selon nos informations, les parents se trouvaient dans un hamac, en train de se reposer, quand leur petit garçon, dans un élan de joie, a sauté sur eux. La secousse aurait fait s'effondrer un énorme pilier en pierre de deux mètres de haut au bout duquel était tendue l'une des extrémités du hamac.

Malgré l'arrivée rapide des secours, les pompiers et le SAMU n'ont rien pu faire pour les ranimer. La maman, qui souffre d'une fracture au niveau du bras, est la seule survivante. Elle a été hospitalisée au CHU de Poitiers. Les deux autres enfants du couple, âgés de 6 ans et 2 ans, ont été pris en charge par les voisins puis par une cellule médico-psychologique. L'homme décédé travaillait à la centrale nucléaire de Civaux. Il résidait à Chauvigny avec sa famille depuis moins d'un an.