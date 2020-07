Drame à la gendarmerie de Bailleul : le militaire ne peut pas être interrogé

Bailleul, France

On en sait plus sur la mort d'une dame de 46 ans dans un logement de fonction de la gendarmerie de Bailleul. Son compagnon, un militaire de 40 ans, est soupçonné d'avoir tiré à plusieurs reprises sur elle avant de retourner l'arme contre lui. Il est grièvement blessé et hospitalisé à Lille.