Drame à Neau : "Je lui ai parlé pour la maintenir en vie" raconte une voisine

Ce dimanche, vers 18h, plusieurs habitants ont été témoins de la scène. Une jeune femme de 25 ans est sortie dans la rue en hurlant et en brûlant, non loin d'une aire de jeux pour enfants, au bord de la rivière de la Jouanne. D'après les informations de France Bleu Mayenne, elle était passée avec une amie chez son ex-compagnon pour récupérer des affaires. Elle lui avait annoncé récemment son intention de le quitter.

Sur place, une voisine ne cache pas son émotion. Elle fait partie des premiers riverains à secourir la femme âgée d'une vingtaine d'années. "Elle m'a tenu la main, mais je ne la reconnaissais pas au départ. Et puis d'un seul coup je lui ai demandé "mais c'est toi mimi ?! Elle me dit oui... mais qu'est ce qui t'arrives ma puce ?" interroge l'habitante. "_De toute façon on voulait se quitter m'a t-elle répondue_. Il me faisait de la misère, c'est pour ça que je voulais partir (...) Je suis restée avec elle jusqu'à l'arrivée des secours. À lui parler pour la maintenir en vie" poursuit la riveraine. La victime a été transportée au service des grands brûlés du Centre Hospitalier Universitaire de Tours.

Cette dernière est encore sous le choc. Elle a d'ailleurs consulté son médecin dans la journée de lundi. Dès ce dimanche soir, une cellule psychologique a été mise en place dans la salle des fêtes de Neau jusqu'à 1h du matin, avec l'aide de la Protection Civile de la Mayenne. D'après nos sources, ce couple s'était installé il y a un an dans la commune. L'enquête menée par le parquet de Laval doit maintenant déterminer les causes du drame à l'intérieur de la maison.