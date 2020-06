Drame à Pézenas : le tireur et la victime se connaissaient depuis plusieurs années

Au lendemain de la fusillade de Pézenas (Hérault), on apprend que le tireur et la victime se connaissaient depuis plusieurs années. Elle a porté plainte deux fois contre lui, dont une fois pour viol. Plaintes classées sans suite faute d'éléments suffisants.

Plusieurs coups de feu ont retenti sur le parking du centre commercial Leclerc de Pézenas. Sur place, vers 15 heures 30 ce lundi, les gendarmes constatent qu'une jeune femme de 23 ans est gravement blessée : apparemment atteinte par deux balles, dans le dos. Et à quelques dizaines de mètres de là, ils découvrent le corps sans vie d’un homme de 60 ans.

Cet homme, marié sans enfant, habitait Béziers. Il s'est suicidé avec un revolver 357 magnum, quelques minutes après avoir tiré sur la jeune femme. Au moment de son agression, elle était passagère d'une voiture, aux côtés de son compagnon âgé de 23 ans. À l'arrière, se trouvait également son fils de presque 3 ans.

L'enfant à naître se porte bien

La jeune femme qui a été prise pour cible, enceinte d'environ cinq mois, a été évacuée en urgence au CHU de Montpellier par hélicoptère. Elle a été placée en coma artificiel et, ce mardi soir, son pronostic vital n’est plus engagé selon les médecins. Une balle aurait traversé les poumons et une autre aurait endommagé une vertèbre. L’enfant à naître se porte bien et la poursuite de la grossesse ne serait pas remise en cause pour le moment selon Raphaël Balland, le procureur de la République de Béziers.

La mère est dans le coma mais sa vie n'est plus en danger selon les médecins

L'enquête des gendarmes révèle que le tireur et la victime se sont connus fin 2015. Quelques mois plus tard, l'homme et son épouse ont accepté d'héberger quelque temps la jeune femme qui disait avoir des problèmes de couple avec son compagnon. C'est à cette époque que le quinquagénaire aura une relation sexuelle avec elle. Relation qu'elle qualifiera de viol, trois ans plus tard, quand elle porte plainte à la gendarmerie de Pézenas. Le 10 mars 2020, à l'issue des auditions de témoins, de l'exploitation de SMS, de l'expertise psychologique et psychiatrique de l'un et de l'autre, le parquet de Béziers classe la plainte sans suite, faute d'éléments suffisants.

Accusé de viol, brutalité et harcèlement

Le 15 mai 2020, le parquet de Béziers a classé sans suite une autre plainte de cette jeune femme déposée le 2 septembre 2019 contre le même homme qu'elle accusait de l'avoir brutalisée, la veille, en la saisissant fortement par les bras. Là encore, après enquête et notamment le visionnage d'une vidéo de l'altercation, le parquet "estime qu'il n'est pas possible d'établir clairement la responsabilité pénale" du Biterrois.

Enfin, le 13 septembre 2018, le parquet de Béziers a également classé sans suite une plainte déposée le 24 mai 2017 par le concubin de la jeune femme, tioujours contre le même homme, pour harcèlement téléphonique. Il l'accuse de leur envoyer des SMS malveillants mais après lecture des textos, l'enquête en reste là.

Trois plaintes classées sans suite

Trois plaintes et finalement aucune poursuite, en raison "d'infractions insuffisamment caractérisées" selon le procureur de la République de Béziers qui précise que, lors d'une de ses auditions, l'homme a reconnu "être particulièrement attiré par la jeune femme et qu’il cherchait régulièrement à la rencontrer ou à la contacter".

Son casier judiciaire comporte une seule condamnation : quatre 4 mois de prison avec sursis pour un recel de vol commis en 2004.