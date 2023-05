Saint-Dionisy : un homme tue une femme et un homme avec un fusil avant de se suicider

L'enquête ne fait que commencer. Trois personnes sont mortes ce samedi midi vers 13h, à Saint-Dionisy, une commune à 20 minutes de Nîmes (Gard). Comme révélé par nos confrères de Midi Libre, un homme a abattu deux autres personnes avant de retourner l'arme contre lui. Les gendarmes de la compagnie de Vauvert sont sur les lieux.

ⓘ Publicité

Le drame s'est produit dans le secteur de la salle des sports.

Prise en charge psychologique de plusieurs témoins

Les victimes : un homme et une femme. Le tireur s'est visiblement suicidé avec l'arme à feu, également, dans la foulée.

Gendarmes et sapeurs-pompiers devant la mairie de Saint-Dionisy (Gard) © Radio France - Adèle Chiron

Dans un communiqué, la procureure de la République de Nîmes, Cécile Gensac, indique qu'elle donnera plus d'informations dans quelques heures. "Laissant place au déroulement de l'enquête, et dans l'attente des premières constatations et investigations".

Selon les informations de France Bleu Gard Lozère, plusieurs autres personnes se trouvaient dans la salle de sport au moment du drame. Une prise en charge psychologique est mise en place.