Drame à Strépy : "C'est horrible, on est de tout cœur avec nos amis belges" réagit la Fédération des carnavals

Le monde du carnaval est en deuil après la mort ce dimanche 20 mars matin d'au moins 6 carnavaliers à Strépy-Bracquegnies en Belgique, à 20 kilomètres de la frontière française. Une voiture a foncé dans une foule de personnes en plein "ramassage des Gilles" et se rendant au carnaval de La Louvière tôt ce dimanche matin.

Président de la Fédération des festivals, carnavals et fêtes de France, le nordiste William Hautier, membre aussi des Veint'ches de Ruminghem, a une a tenu à réagir à ce drame : "_C'est horrible, on connaît ces carnavaliers, on a des liens avec eux_, on pense très forts aux familles, aux proches qui ont assisté à ça. On pense très fort à nos amis belges et on est solidaires."

Des participants au carnaval de La Louvière ce dimanche 20 mars avant que la parade ne soit annulée. © Maxppp - JULIEN WARNAND

Un drame survenu en amont des festivités

"Ça c'est passé pendant le ramassage des Gilles, il faut savoir que c'est, c'est un moment d'intimité, où on se retrouve en famille, avec les épouses et les enfants, avec nos proches et les membres de notre société, pour se mettre en habit, se rassembler et se mettre en chemin en musique pour le carnaval. C'est un moment festif et convivial, un peu comme les chapelles chez nous."

William Hautier salue la décision d'arrêter le carnaval : "On n'a pas plus la tête à ça, c'est horrible, _après deux ans d'arrêt à cause de la crise sanitaire, alors que ces festivités doivent être une respiration, un échappatoire, c'est horrible, je n'ai que ça à dire_."