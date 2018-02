Poncins, France

Le maire de Poncins, village de 1 000 habitants situé à l'ouest de Feurs (Loire) a appris l'information vers 11 heures 45 ce lundi par l'intermédiaire d'une amie de la famille. Le garçon de 12 ans qui s'est tué à ski alors qu'il était seul avec son frère entre Morzine et Avoriaz, était originaire de cette commune de la plaine du Forez. Le petit frère de 10 ans s'en est miraculeusement sorti.

Une cellule de soutien psychologique nécessaire

Le maman est professeure de lettres et le père travaille dans le bâtiment sur le secteur de Saint-Étienne. Ils sont installés depuis une dizaine d'année à Poncins et la victime avait été scolarisée en maternelle dans l'école de la commune, avant de rejoindre l'établissement privé de Feurs, le collège privé Saint-Marcellin Champagnat dans lequel enseigne justement la maman.

Cette situation justifie d'autant plus la mise en place d'une cellule de soutien psychologique dès ce lundi matin dans l'établissement, décision prise en lien avec la direction académique.

Le collège déjà endeuillé en 2017

Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'un tel drame arrive pour le collège privé de Feurs. Il y a trois ans, un enfant avait été tué dans un accident de la route et plus récemment au mois d'août 2017, c'est la mort d'une fillette de 11 ans tuée par sa maman qui ne voulait plus qu'elle voit le papa, qui avait touché l'établissement.