Drame d'Etoile-sur-Rhône : "Aller filmer ça, ça me scandalise"

Illustration. La maire d'Etoile sur -Rhône a signalé cette vidéo aux forces de l'ordre et aux différents réseaux sociaux pour retrouver l'auteur et faire retirer ces images qu'elle juge indignes.

L'ignoble qui s'ajoute au drame. A Etoile-sur-Rhône une femme d'une trentaine d'années a tenté de s'immoler par le feu à la station service d'un supermarché lundi soir. Dès ce mardi matin, une vidéo des faits tournait sur les réseaux sociaux.

Une jeune fille d'Etoile a reçu ces images sur son portable, c'est sa maman horrifiée qui les a transmises à la maire de la commune, Françoise Chazal, pour l'alerter.

L'élue a immédiatement prévenu les forces de l'ordre et elle demande à l'auteur de cette vidéo de retirer toute trace de cette "scène atroce".

Je suis très en colère, de voir que des personnes se permettent de filmer ce genre de scène et de la diffuser sur les réseaux sociaux, ça me scandalise - Francoise Chazal Maire d'Etoile-sur-Rhône

La maire est au-delà de l'indignation : "je n'arrive même pas à comprendre comment on peut faire ce genre de chose." Elle précise : "les forces de l'ordre essayent de rechercher la source et on l'a signalé aux réseaux sociaux pour faire enlever cette vidéo, car montrer les images d'un tel drame par égard pour la famille, c'est inadmissible."

Ce mardi la victime est toujours dans un état critique à l'hôpital des grands brûlés de Lyon. Francoise Chazal qui connait bien cette habitante d'Etoile a du mal à masquer ses larmes et ajoute : "je pense à elle et à sa famille et je souhaite qu'elle puisse s'en remettre."