Drame d’Ychoux : 25 ans de prison pour tentative d'assassinat sur fond de racisme, "une peine historique"

Le verdict est tombé jeudi soir comme un délivrance pour la famille de Saïd El Barkaoui. Au moment où la Cour d'Assises des Landes a annoncé la peine de 25 ans de prison, accordée à Claude Gorsky, les proches de la victime ont levé les mains au ciel et se sont enlacés. Le retraité, qui a tiré sur son voisin à cinq reprises le 20 mai 2018 à Ychoux, est reconnu coupable d'avoir tenté de tuer son voisin. La motivation raciste a été retenue. Pour les avocats des parties civiles, "c'est un procès exemplaire".

Un message fort pour la société

"C'est un soulagement fort pour la famille, mais aussi un message fort envoyé à toute la société, car cette décision fera jurisprudence, quoi qu'il arrive." Pour Sandrine Malet, représentante régionale de SOS Racisme, association qui s'est portée partie civile dans ce procès, la décision de la Cour d'Assises des Landes est exemplaire. "C'est exemplaire pour un procès qui était pour nous emblématique d'un crime raciste. A ce jour, il n'y a jamais eu de peine aussi forte, aussi lourde."

Pour la représentante, ce procès est également un message fort pour toutes les futures générations, qui peuvent se sentir écoutées par la Justice : "Faire prendre conscience à une partie de la jeunesse qu'elle peut enclancher des démarches et notamment celle de la plainte pour demander à la Justice de restaurer ses principes et ses valeurs. Pour nous, ce procès sera exemplaire sur le plan pédagogique et préventif."

Rarement une peine aussi lourde a été prononcée dans ce type de dossier - Maitre Frédéric Dutin

Du côté des parties civiles, c'est aussi le soulagement : "En trente ans de carrière, je suis intervenu dans des dossiers où il y avait des fonds de racisme, confie Frédéric Dutin, avocat des membres de la famille de la victime. Rarement j'ai vu un racisme ouvertement assumé, avec une famille qui en parle normalement, des propos insupportables. Je crois également que rarement une peine aussi lourde a été prononcée dans ce type de dossier à connotation raciste."

Pour Frédéric Dutin, la peine prononcée est à la hauteur de la gravité des faits : "J'attendais un message de la Cour d'Assises sans ambiguïté, il l'est. La justice a été rendue, même si évidemment cette sanction ne ramènera pas Saïd."

La liberté conditionnelle de Claude Gorsky en 2019 : une faute de la justice ?

Pour Pierre Mairat, avocat et président honoraire du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), également partie civile dans ce dossier, ce procès est également historique au regard des propos racistes tenus par Claude Gorsky : "J'ai plaidé beaucoup d'affaires liées au racisme, c'est la première fois qu'une peine est donnée à quelqu'un qui s'est affiché clairement raciste."

Mais pour l'avocat, la liberté conditionnelle dont a bénéficié l'accusé après un an de détention provisoire, "au motif que la marche blanche en hommage à Saïd El Barkaoui s'était déroulé dans le calme", est une erreur de la justice : "Il y a une problématique lourde, c'est sa remise en liberté au bout d'un an et demi. L'essentiel de cette affaire est là, pour moi. Il y a eu une faute de la justice, alors même que nous sommes très attachés à la liberté en tant qu'avocats. Mais là, dans un assassinat qui a été marqué par un racisme exacerbé et des propos indignes écrits dans l'arrière-boutique, qu'une chambre de l'instruction puisse le remettre en liberté, ça a été d'une violence inouïe."