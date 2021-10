Après deux jours de procès passés dans le silence, la famille de Saïd El Barkaoui a pu prendre la parole ce mardi au procès de Claude Gorsky, jugé pour tentative d'assassinat sur fond de haine raciale. La compagne, le frère et la sœur de la victime se sont succédés à la barre.

Drame d'Ychoux aux Assises des Landes : "Mon frère a été tué par un chien, et c'est vous le chien"

Assis les uns à côté des autres, se serrant fort pour se réconforter, les proches de Saïd El Barkaoui gardaient le silence depuis le début du procès. Depuis vendredi, Claude Gorsky est jugé à la Cour d'Assises des Landes à Mont-de-Marsan pour tentative d'assassinat sur fond de haine raciale. Le 20 mai 2018, il a tiré à cinq reprises sur son voisin, décédé deux semaines plus tard. Ce mardi 5 octobre, la famille a pu prendre la parole. L'émotion a envahit la salle d'audience.

Un homme sociable et un papa poule, selon l'enquête de personnalité

Alors la personnalité de l'accusé, retraité de la commune d'Ychoux, a été étudiée lors des premiers jours d'audience, cette journée était consacrée à celle de la victime. Une enquêtrice de personnalité a d'abord rendu son rapport. En arrivant à la barre, elle a tout de suite dit : "Demain, Saïd El Barkaoui aurait fêté ses 42 ans." Elle parle de la victime comme d'un "homme sociable qui se souciait toujours des autres". L'enquêtrice raconte son enfance passée à Ychoux, ses liens forts avec ses frères et sœurs, le rapport fusionnel qu'il avait avec sa mère, mais aussi son côté "papa poule". Saïd El Barkaoui avait deux enfants d'une première union, "des jumeaux dont il était très proches" explique l'enquêtrice, et quatre enfants qu'il a eu avec sa compagne, présente dans la salle.

Je crois qu'il n'y a pas pire raciste que lui à Ychoux - Un ami d'enfance de la victime

Un ami d'enfance de Saïd El Barkaoui a ensuite pris la parole, racontant d'ailleurs une altercation qu'il avait eu avec l'accusé, Claude Gorsky. Adolescent, vivant près de sa maison, il jouait au foot dans la rue lorsque le retraité lui a "hurlé dessus", avant de lui dire qu'il y aurait "distribution de claques". L'ami d'enfance raconte alors que Claude Gorsky lui a mis un "coup de boule". "Je crois qu'il n'y a pas pire raciste que lui à Ychoux, il a vraiment une allergie envers les magrébins."

La femme de Saïd El Barkaoui raconte, les larmes aux yeux

La compagne de Saïd El Barkaoui a alors pris la parole. Gilet gris, chignon blond, elle s'est avancée à la barre. Sa compagne a raconté d'abord sa rencontre avec son conjoint : "J'ai grandi avec lui [...], c'est mon premier amour et ca le restera." Elle parle également de ses quatre enfants et de leur profonde tristesse : "Les grands ont compris que leur père ne reviendra pas, mais les petits me demandent tous les jours quand est-ce-que le père va revenir. Ma fille lui parle en regardant sa photo."

Au moment de mourir, il me disait qu'il voulait changer de vie

La compagne de la victime est également revenu sur ce dimanche 20 mai, lorsque Claude Gorsky a tiré sur son compagnon. Elle était dans la cuisine, qui donne sur le jardin. Elle a vu un premier tir, puis explique être allée chercher ses enfants à l'étage pour les mettre à l'abris. "Pour moi, c'était clairement une exécution", lance la femme au président. Elle parle aussi de ce soir où Saïd El Barkaoui est décédé, deux semaines après les faits, d'une rupture d'anévrisme. "A son retour [de l'hôpital, ndlr], il avait peur, il cauchemardait. Au moment de mourir, il me disait qu'il voulait changer de vie, il parlait de mariage pour la première fois. Et là, je ne sais pas pourquoi, il s'est levé et est tombé." Assis derrière elle, les proches de la victimes fondent en larmes.

La sœur de la victime a parlé directement à l'accusé, les yeux dans les yeux

Le grand frère de la victime, que Saïd El Barkaoui considérait comme son modèle, a ensuite été écouté : "Il m'a enlevé mon frère, je ne lui pardonnerai jamais." La grande sœur a ensuite pris la parole, Jamila El Barkaoui, qui se bat depuis trois ans pour que "justice soit rendue" à son frère. "Mon cœur est brisé. Je suis ici pour déposer dans votre tribunal toute ma souffrance et toute ma douleur [...] Ce jour où mon frère est mort, ma famille et moi, on a pris perpétuité."

Enfin, après avoir elle aussi raconté le coup de téléphone qui lui apprend que son frère a reçu cinq balles, les jours passés à l’hôpital à son chevet, sa mort deux semaines plus tard et son enterrement, elle s'est tournée vers l'accusé pour lui parler : "Vous êtes faible, vous êtes lâche [...] Mon frère a été tué par un chien, et c’est vous le chien."

L'image de Saïd El Barkaoui connu comme quelqu'un d'aimant, en conflit avec aucun voisin, est fermement contestée par l'accusé. La défense assure, de son côté, que Claude Gorsky a utilisé son arme pour se défendre, car Saïd El Barkaoui le menaçait avec une pelle. Il refuse également catégoriquement le fait d'être raciste. L'accusé risque la réclusion criminelle à perpétuité. Verdict jeudi 7 octobre.