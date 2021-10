Drame raciste d'Ychoux : 25 ans de prison pour avoir tiré sur son voisin

Le verdict est tombé, après cinq jours de procès. Claude Gorsky, jugé pour tentative d'assassinat sur fond de haine raciale, a été reconnu coupable ce jeudi et condamné à 25 années de prison. Le 20 mai 2018, il a tiré à cinq reprises sur son voisin, Saïd El Barkaoui, décédé deux semaines plus tard.

Claude Gorsky entouré de sa femme et ses avocats lors du dernier jour de procès

Jugé depuis cinq jours à la cour d'assises des Landes pour tentative d'assassinat sur fond de haine raciale, Claude Gorsky a été condamné ce jeudi 7 octobre à une peine de 25 ans de prison. Il était jugé pour tentative d'assassinat sur fond de haine raciale. La motivation raciste et la préméditation ont été retenues. Le 20 mai 2018, il a tiré à cinq reprises sur son voisin, Saïd El Barkaoui, décédé deux semaines plus tard. La légitime défense plaidé par les avocats de Claude Gorsky n'a pas été retenue. Le verdict a été prononcé en début de soirée.

"On est sur un racisme viscérale" pour l'avocat général

L'avocat général, dans l'après-midi, avait demandé une peine de 25 ans de prison pour l'accusé. "C'est un procès extraordinaire, hors norme. Cinq jours pour juger celui qui s'est tenu devant la Cour en tenant des propos insupportables, a déclaré Olivier Janson. Celui qui avait dit qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait ici." L'avocat général s'est alors adressé à aux jurés : "Votre rôle, c'est de donner du sens là où il n'y en a plus. Dire aux victimes qu'elles sont bien victimes, et à l'auteur qu'il doit être condamné pour ca."

L'avocat est revenu sur la pelle, qui a fait débat tout le long du procès : "Cette pelle n'existe pas, lance Olivier Janson en regardant Claude Gorsky. Pourquoi je l'affirme ? Parce qu'il faut écouter ce qu'il dit aux gendarmes." Dans cet appel que l'accusé a passé à la gendarmerie juste après avoir tiré sur son voisin, le retraité ne parle pas de pelle, ni de "défense, protection ou riposte".

Sur le volet du racisme, l'avocat général hausse le ton : "L'accusé répète : je ne suis pas raciste... On croit rêver ! On croit rêver ! On est sur un racisme viscérale. Que lui aille vivre chez eux, pas de problème, mais qu'ils viennent vivre dans sa sphère, c'est autre chose." L'avocat dit alors : "Il n'y a pas de caïd dans cette histoire, mis à part Claude Gorsky."

Le clan Gorsky est dans un sentiment de toute puissance - Maitre Pierre Mairat, avocat des parties civiles

Les avocats des parties civiles sont également revenus sur les SMS envoyés entre les membres de la famille, ceux parlant de "ratons", de "justice divine" lorsque la victime décède, ou encore d'"un arabe en moins sur terre", envoyé par le fils de l'accusé. "C'est l'arrière boutique, ce qui est dit, pensé et partagé. Le clan Gorsky est dans un sentiment de toute puissance", dit Pierre Mairat, avocat.

De leur côté, les avocats de la défense ont mis en avant les "parts d'ombres" de ce dossier. Maitre Sutter a alors retracé cette journée, la peur qu'inspirait la victime à l'accusé, mettant en avant des contradictions entre certains témoignages, mais aussi ceux affirmant que Saïd El Barkaoui faisait peur à certains voisin : "Il est permis de douter."

La seconde avocate de l'accusé, Maud Sécheresse, a mis en avant la psychologie de Claude Gorsky, et son état au moment des faits : "Les experts ont décrit un homme vulnérable, qui vit dans l'insécurité permanente et qui a des dégradations de jugement. Quand ils nous parlent de vieillissement pathologique, ça commence à nous interroger."

Après les réquisitions et les plaidoiries, les jurés ont délibéré plusieurs heures. Claude Gorsky a finalement été reconnu coupable.