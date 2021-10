Drame d'Ychoux : la question de la pelle fait débat lors de la reconstitution de la scène de crime aux Assises

Pour ce deuxième jour de procès à la Cour d'Assises des Landes, le profil psychiatrique de Claude Gorsky, accusé de tentative d'assassinat sur fond de haine raciale, a été dressé par un expert. La Cour a également procédé à une reconstitution des faits, et la question de la pelle fait débat.

La mère, la compagne, et la sœur de la victime face à Claude Gorsky, l'accusé

Le pistolet, le jardin, le tee-shirt de la victime couvert de sang, et cette fameuse pelle... Toutes les photos de la scène de crime ont été diffusées ce lundi à la Cour d'Assises des Landes, pour ce deuxième jour du procès de Claude Gorsky, retraité accusé d'avoir voulu tuer son voisin Saïd El Barkaoui, le 20 mai 2018 à Ychoux, sur fond de haine raciale. Lors du premier jour de procès, l'accusé a refusé en bloc les accusations racistes, même si des SMS envoyés dans la sphère intime faisaient dire le contraire aux avocats des parties civiles. Vendredi, il assurait également avoir tiré à cinq reprises sur la victime pour se défendre, car celle-ci la menaçait avec une pelle. Outil de jardinage qui a été ce lundi au cœur des débats, notamment lors de la reconstitution de la scène de crime.

Il ne connait pas la date de son mariage, ni de la naissance de ses fils - expert psychiatre

Ce mardi, la Cour a d'abord entendu le rapport dressé par un expert psychiatre, pour tenter d'en savoir plus sur l'accusé. Docteur François Assens a rencontré Claude Gorsky deux mois après son arrivée en prison. Il décrit d'abord quelqu'un de "tout à fait serein pour un retraité au quotidien tranquille" qui est désormais emprisonné. L'expert explique que l'accusé se réfère très souvent à un cahier, dans lequel il a écrit de longs passages sur sa vie, mais qu'il a des difficultés de mémoire : "Il ne connait pas la date de son mariage, de la naissance de ses fils, et ne savait pas le nom du président de la république. Il pensait qu'Emmanuel Macron avait succédé à François Mitterrand."

L'expert explique ensuite que, même si l'accusé ne souffre pas de pathologies psychiatriques, il est dans "un état flagrant de déclin intellectuel". Selon lui, l'accusé pourrait souffrir de "troubles du jugement". Une idée reprise par les avocats de la défense, qui ont alors insisté sur le fait que Claude Gorsky était "débordé par l'afflux de stress" au moment des faits. Thèse contestée par les avocats des parties civiles.

L'audition des gendarmes

La scène de ce 20 mai 2018 a été racontée en détails par les gendarmes, intervenus sur les lieux le jour du drame. Ce jour-là, Claude Gorsky revenait d'un match de rugby. Il se serait alors arrêté devant la maison de voisin, car ce dernier l'insultait, explique l'accusé. Saïd El Barkaoui était dans son jardin, sa femme et ses enfants à l'intérieur de la maison. Il expliquait alors qu'il était en train de creuser des pièges à taupe lorsqu'il a entendu la voiture de son voisin se garer, et la porte claquer. Dans sa déposition, suite aux coups reçus, la victime racontait la scène suivante : "J'ai tourné la tête vers lui. Il a commencé à avancer vers moi. On s'est retrouvé à un mètre l'un de l'autre, je n'ai pas eu le temps de réagir ou de faire quoi que ce soit."

Claude Gorsky, qui est allé chercher l'arme qu'il garde dans sa voiture depuis deux semaines, se dirige alors vers Saïd El Barkaoui : "J'ai crié au secours, mon fils de neuf ans est sorti en pleurant", racontait la victime avant sa mort intervenue deux semaines après. Sur le banc, l'accusé se défend : "C'est un ramassis de mensonges." Ce dernier assure avoir tiré sur son voisin car ce dernier le menaçait avec une pelle et qu'il le menaçait de mort depuis deux semaines, depuis ce conflit à propos d'un ballon.

Le débat autour de la pelle

Des photos de la scène de crime, du pistolet, du jardin de la victime, mais aussi de cette fameuse pelle ont été montrées. L'idée est alors de comprendre si Saïd El Barkaoui avait bien une pelle en main au moment des faits, ce que contredit les avocats des parties civiles. Les photos montrent une pelle posée sur l’herbe, le long du mur de la maison de la victime. La question de la pelle à toute son importance car l’accusé assure que c’était de la légitime défense. Pour les avocats de la victime, c’est faux, la victime ne l’utilisait pas au moment des faits puisque il creusait les trous avec ses mains, et l'outil est d'ailleurs rangé dans un coin.

Au moment de regarder les photos de la pelle, mais aussi du pistolet, du tee-shirt de la victime couvert du sang, la famille de Saïd El Barkaoui tente de retenir ses larmes. La compagne de la victime baisse d’ailleurs le regard : elle sert dans ses mains des photos de son mari et de ses enfants. Ce mercredi, la Cour d'Assises entendra les témoins qui ont assisté à la scène, mais aussi les membres de la famille de Saïd El Barkaoui.