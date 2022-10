Drame de Béruges : quatre personnes mises en examen pour assassinat par le Parquet de Poitiers

Quatre personnes ont été mises en examen vendredi 21 octobre pour assassinat, atteinte à l'intégrité d'un cadavre et modification d'une scène de crime, six mois après la découverte d'un cadavre partiellement calciné dans les bois de Béruges, près de Poitiers. Ils sont désormais placés en détention provisoire. Selon le procureur de la République de Poitiers, il s'agit de trois femmes (âgées de 26, 30 et 40 ans) et d'un homme de 26 ans.

ⓘ Publicité

L'enquête a débuté le dimanche 24 avril 2022. Un promeneur tombe sur un corps abîmé dans un lieu-dit isolé et boisé de Béruges. Le corps d'un jeune homme partiellement calciné est découvert, et plus tard son identité.