Accident mortel de Béziers : les cafetiers ne doivent plus servir à boire à quelqu'un qui a trop bu

Chaque année, l'alcool tue plus de 1.000 personnes sur les routes en France, notamment la nuit. Et dans une grande majorité des cas (90 %) les conducteurs alcoolisés sont des hommes. 25 % des tués sont âgés de 18 et 24 ans. Les chiffres de la sécurité routière font froid dans le dos.

Malgré les multiples messages publicitaires à la radio comme à télévision avec des slogans et des images chocs, malgré la sensibilisation dans les écoles, le nombre de morts reste trop important à cause d'imprudents, d'inconscients, pensant que le malheur n'arrive qu'aux autres. C'était aussi le cas le weekend dernier, sur le boulevard Kennedy à Béziers. Deux sœurs sont mortes à cause d'un chauffard ivre, qui n'a pas su s'arrêter de boire et surtout, qui a pris des risques considérables pour rentrer chez lui, à vive allure, phares éteints, en zigzaguant entre chaque véhicule, d’après des témoins.

Dans l'Hérault, 52% des décès interviennent dans un accident avec au moins un conducteur sous influence de l’alcool, des stupéfiants ou les deux

Selon la sécurité routière, vous pouvez croiser un automobiliste dangereux toutes les trois minutes. Mais alors, comment agir, si la sensibilisation n'est plus suffisante ? Raisonner et empêcher un automobiliste de prendre la route parait aussi difficile dans un village comme dans une grande ville comme Béziers. De nombreux maires ont déjà fait écho sur France Bleu de leur difficulté à éradiquer ce fléau dans le leur commune.

Robert Ménard avoue lui aussi être impuissant : "J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai pris un arrêté interdisant la consommation d'alcool dans les rues au cours de mon premier mandat. Les effectifs de police ont été multipliés par trois pour qu'il y ait davantage de contrôles, la vidéosurveillance dans toute la ville. 300 caméras ont été installées y compris pour surveiller les chauffards."

"Je suis désarmé" confie Robert Ménard, attristé par un tel drame survenu sur ce boulevard, sous un lampadaire éclairé installé sur une ligne droite bien dégagée. Les victimes ont été percutées violemment à seulement 60 centimètres du trottoir. Marie et sa sœur, en vacances dans le Biterrois, avaient fini de traverser la chaussée. En temps normal, cet accident n'aurait jamais dû se produire sur cet axe routier limité à 50 km/h. Robert Ménard est connu pour son tout-sécuritaire, mais a t-il seulement tort, s'interrogent des Biterrois installés près du lieu de l'accident ?

''Il faut être intransigeant avec l'alcool au volant. Ce chauffard est impardonnable'' dit Robert Ménard

''Nous avons la chance à Béziers d'avoir un procureur de la République qui est intransigeant avec l'alcool, qui sanctionne au maximum."

Mais alors, au delà de la sensibilisation, faut-il envoyer des messages encore plus forts en pleine feria. Et comment réaliser une feria festive en ignorant ce qui s'est produit ? Qui dit feria dit malheureusement aussi de l’alcool à volonté sur la voie publique,dans ces bars et restaurants autorisés à ouvrir jusqu'à deux heures du matin. En temps normal, un important dispositif de gendarmerie, policiers municipaux et nationaux est mobilisé pour traquer ceux qui seraient tenter de prendre le volant en état d'ivresse. C'est encore le cas chaque soir de la feria. "Il faut dire à nos enfants qu'alcool et volant, c'est incompatible. Il faut sanctionner les chauffards. C'est un drame pour les familles. L'alcool ne produit que du malheur."

''Il faut que les cafetiers et autres débits de boissons cessent de servir un verre à quelqu'un qui a déjà trop bu. Il en va de la responsabilité de chacun."

Alors évidemment il ne s'agit pas de trouver un coupable. "Les cafetiers savent très bien qu'on ne sert pas d'alcool. J'espère qu'ils respectent. C'est la loi. Après, il y a la morale. Quand quelqu'un a trop bu, on se charge de lui faire comprendre qu'il ne prend pas le volant de sa voiture et quand on y arrive pas, on appelle alors la police pour le lui faire comprendre."

D'une manière générale, un débitant de boissons a l'interdiction de vendre de l'alcool à une personne en état d'ivresse (contravention de quatrième classe faisant encourir la peine maximale de 750 euros). Il peut également voir sa responsabilité pénale engagée si le client servi malgré son état d'ivresse a ensuite commis des délits routiers, notamment un accident avec des personnes blessées ou décédées.

"Ce qui est arrivé le week-end dernier est impardonnable. "- Robert Ménard

Ce jeune de 31 ans, responsable de ce drame avait un taux d'alcoolémie proche de 1,8 gramme par litre dans le sang. Sa vitesse précise sera déterminée grâce à une expertise. La responsabilité de ce chauffard est indéniable. Mais celle du professionnel lui ayant servi à boire tout autant. A-t-il bu à outrance ? Le cafetier a t-il manifesté un refus ? C'est ce que les enquêteurs du commissariat de Béziers doivent déterminer.

Car samedi soir, ce drame, qui a endeuillé cette famille, n'aurait jamais du se produire. Ces deux mamans, âgées de 41 et 49 ans laissent six enfants, deux conjoints. Ces quadragénaires étaient allées fêter l'anniversaire de la plus jeune dans un restaurant. Elles revenaient à pieds quand elles ont été fauchées à seulement 60 centimètres du trottoir. Il leur restait un pas à faire avant de se retrouver en sécurité. Mais ce conducteur qui roulait bien trop vite, les a percutées sans avoir réagi : aucune trace de freinage n'apparaît sur la chaussée

Avant de prendre un verre ces prochains jours, vous ne pouvez pas rester insensible à ce drame. Dites-vous que vous aussi, vous pourriez non seulement perdre un proche ou encore vous retrouver à la place de ce jeune en détention provisoire et être poursuivi pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. À tout moment, suite à une imprudence, un moment d'inattention, votre vie peut basculer.