Drame de Corquilleroy: la voisine de la victime poursuivie pour meurtre

On en sait plus sur le drame qui s'est joué vendredi après-midi à Corquilleroy, tout près de Montargis. Vers 15 heures, un homme de 56 ans a été retrouvé mort devant chez lui, en pleine rue, tué par un tir de fusil de chasse. Ceweek-end, les voisins les plus proches de la victime (un homme et une femme) ont été placés en garde à vue et la thèse d'un conflit de voisinage qui a mal tourné se confirme.

La femme de ce couple, Catherine, est désormais poursuivie pour meurtre, c'est elle qui aurait tiré et tué son voisin. Des années qu'elle et son couple étaient en conflit avec leur voisin. Des querelles autour de leur maison mitoyenne, autour des clôtures et vendredi, ils ont craqué. C'est d'abord André qui est venu menacer Norbert, son voisin, avec un fusil. Sans tirer. Quelques minutes après, Catherine lui demande de lui passer l'arme. André le charge. Sa compagne retourne voir le voisin et elle, elle tire. Une balle au niveau du cou. Norbert décède en pleine rue, les secours ne pourront rien pour lui.

Le couple a été déféré ce dimanche devant le Parquet. Catherine est poursuivie pour meurtre. André, son compagnon, pour violence avec arme et complicité de meurtre. Le parquet a demandé leur placement en détention.