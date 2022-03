Drame de Fabrègues : une adolescente criminelle dans une famille aimante avec une éducation cadrée

Il y a tout juste une semaine on apprenait qu'une adolescente de 13 ans avait tué son père dans la maison familiale à Fabrègues, tué son père et blessé sa mère et une de ses petites sœurs de 8 ans. Un drame qui a bouleversé toute la commune.

Ce lundi matin nous recevions l'avocate de cette adolescente, maitre Isabelle Vivien Laporte

Qu'est ce qu'on sait de ce qui s'est réellement passé la semaine dernière dans ce huis clos familial ?

Alors, ce qu'on sait pour le moment, c'est effectivement qu'il y a eu des coups de couteau qui ont été portés sur l'ensemble de la famille, sur la maman, sur la petite sœur et puis surtout, un coup de couteau fatal sur le papa.

La maman a donc été blessée. Est ce qu'elle a pu être entendue aujourd'hui par les enquêteurs ?

Pour le moment, elle n'a pas été entendue. Elle a fait une petite déposition, mais elle est hospitalisée et elle va être à nouveau entendue quand son état de santé le permettra car elle est le témoin principal de cette affaire.

Il y a d'autres témoins. Ce sont les grands-parents qui qui sont arrivés peu de temps après le drame. Eux, peut être, ont pu apporter des explications sur le déroulé des faits ?

Les grands parents sont effectivement situés juste à côté de la maison, mais ils n'ont pas été témoins directs des faits. Ils peuvent apporter certains éléments sur ce qui s'est passé juste après, c'est à dire à partir du moment où leur fille est est venue frapper à leur porte pour appeler les secours, finalement. Mais ils n'ont pas été témoins directs des faits.

C'est la première fois que je défends une criminelle aussi jeune

Ce qui est marquant, évidemment, dans cette affaire, c'est le très jeune âge de l'auteure présumé des faits. Votre cliente qui a 13 ans. Vous aviez déjà eu à défendre une cliente aussi jeune pour des faits aussi graves ?

Non, non, non. Très sincèrement c'est la première fois. D'ailleurs dans l'histoire judiciaire, c'est vrai que c'est rarissime d'avoir des personnes aussi jeunes qui deviennent des criminelles de cette manière là, c'est extrêmement rare.

Elle n'a aucune émotion, et n'a pas pris conscience de ce qu'elle a fait

Vous avez pu vous entretenir avec votre cliente. Qu'est ce qu'elle dit ? A t elle pris conscience de la gravité des faits ?

Alors, bien sûr, je me suis entretenue avec elle juste avant que nous entrions dans le bureau du juge d'instruction. Je ne pense pas que ce soit un enfant qui ait pris conscience de ce qui s'est passé. Elle a un discours haché, mécanique, sans aucune émotion et sans aucun sens. Aucune prise de conscience, visiblement, de ce qui s'est passé. Quand je l'ai entendue, c'est vrai, c'était après une garde à vue longue, pénible. Elle était un peu fatiguée, mais elle avait la position de dire les choses de manière monocorde, presque, comme si elle avait un discours entendu.

Votre cliente et sa complice, puisqu'on rappelle qu'il y a une autre adolescente impliquée dans cette affaire, ont dit aux enquêteurs qu'elles s'étaient peut être inspirées de Creepy Pasta, ces histoires d'horreur où se mêlent des personnages qui sont très inquiétants, des personnes qui sont carrément possédées. Est ce que votre cliente vous a confirmé ça lorsque vous avez pu vous entretenir avec elle ?

C'est ce qu'elle dit effectivement. Elle ne me l'a pas confirmé, en me disant "je me suis inspiré de ce personnage là", ce n'est pas aussi clair que ça. Mais elles disent qu'elles ont été influencées par ces histoires là, par ces personnages là, qu'elles s'identifiaient un peu à ces personnages, qu'elles avaient la volonté de pouvoir incarner ces personnages là.

Nous sommes dans une famille aimante, une famille sans histoire

Dans quel milieu familial est-on ?

On est dans un milieu, en tout cas en ce qui concerne ma cliente, tout à fait normal, c'est à dire les parents qui travaillent, des enfants qui vont à l'école, des grands parents qui ne sont pas loin, qui sont aimant, qui ont des valeurs, qui essayent d'élever leurs enfants de manière cadrée. Voilà, on débarrasse la table, on fait la vaisselle, on fait son lit, on range sa chambre, on aide les petites sœurs. On n'est pas dans un milieu défavorisé, carencé, on est chez monsieur et madame Tout le monde. Dans une famille sans histoire.

