Drame de Furiani : 25 ans après, la Corse rend hommage aux victimes

Vingt-cinq ans après le drame du stade de Furiani qui avait fait 18 morts et plus de 2300 victimes, plusieurs hommages sont organisés ce vendredi à Bastia, sur les lieux, à la cathédrale, et sur les terrains de football. Une cérémonie a eu lieu à Furiani devant la stèle réaménagée.

Toute la Corse a ce vendredi une pensée émue pour les victimes de la tragédie du stade de Furiani. Il y a 25 ans, le 5 mai 1992 à 20h20, avant le coup d’envoi de la 1/2 finale de Coupe de France entre le SCB et l'OM, l’une des tribunes du stade, faite de de ferraille et de planches, s'effondrait comme un château de cartes, provoquant la mort de 18 personnes et faisant 2.357 blessés dont certains handicapés à vie.

Plusieurs hommages aux victimes de Furiani

Deux hommages aux victimes sont organisés ce vendredi, avec à 16h30, un recueillement devant la stèle au stade Armand Cesari, puis la traditionnelle messe d’hommage en la cathédrale Sainte-Marie à 18h30. Une cérémonie se tiendra également au Ministère de la jeunesse et des Sports, dans le hall ou a été apposée l'an dernier une plaque.

Une minute de silence sera aussi observée ce vendredi soir sur tous les terrains de foot de Ligue 1 et Ligue 2, a pour sa part annoncé la Ligue professionnelle de football, après avoir reprogrammé à ce samedi le match SCB - PSG maladroitement prévu pour ce vendredi 5 mai. L’hommage concerne le match de Ligue 1 entre Saint-Etienne et Bordeaux ainsi que sept rencontres de Ligue 2, Auxerre-Troyes, Clermont - Bourg-en-Bresse, Laval-Tours, Le Havre-Niort, Reims-Orléans, Sochaux-Amiens et Valenciennes-Red Star.

Quant aux clubs professionnels de Corse, qui ne jouent plus le 5 mai, ils s’associent à leur façon à ces commémorations. Le CAB a joué ce jeudi soir avec un maillot noir. Ce sera également le cas pour le S.C.B qui évoluera contre le PSG ce samedi au Parc des Princes (17h). Enfin, les deux clubs ajacciens, ACA et GFCA, qui disputeront le derby de Ligue 2 lundi prochain 8 mai à Timizzolu, s'associeront aussi à cet anniversaire.

La stèle réaménagée

A Bastia, stade Armand Cesari, l’hommage rendu ce vendredi se tient autour d’une stèle rénovée. Le monument a été renforcé et sécurisé à la demande du Collectif des Victimes. "Le réaménagement était vraiment nécessaire pour embellir ce lieu parce que ça faisait depuis plus de 20 ans qu’il était resté tel quel", explique la présidente du collectif, Josepha Guidicelli, au micro de Jean Pruneta. "Il y a eu un travail d’étanchéité, un apport végétal, plusieurs éclairages ont été installés, un ponton en châtaigner permet une meilleure accessibilité sur le site (…) de recueillement, d’humilité, de dignité".

Le collectif, porté par Josepha et Lauda Guidicelli, continue de demander une "sacralisation" du 5 mai, sans aucun match de football disputé ce jour-là.

Josepha et Lauda Guidicelli sont les filles de Pierre Jean Giudicelli, technicien de France Bleu RCFM décédé dans la tragédie, aux côtés de Michel Vivarelli, animateur de RCFM, et Michel Mottier, technicien de Radio France.

Hommage aux victimes du drame de Furiani © Radio France - Patrick Rossi

Stade Armand Cesari, la stèle a été réaménagée © Radio France - Patrick Rossi

Une cérémonie d'hommage est organisée ce vendredi après-midi devant la stèle © Radio France - Patrick Rossi

