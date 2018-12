Drame de Guiclan : le père est soupçonné d'avoir étouffé sa femme et ses deux enfants avant de se suicider

Une famille a été retrouvée morte vendredi à Guiclan, près de Morlaix, dans le Finistère. Le père, âgé de 40 ans, est le principal suspect. D'après le parquet de Brest, il aurait étouffé sa femme et ses deux enfants avant de mettre fin à ses jours.

Guiclan, France

Le père de famille, au cœur de l'enquête : c'est ce qu'indique ce lundi le parquet de Brest à l'Agence France Presse. Vendredi dernier, quatre corps ont été découverts dans une maison à Guiclan, petite commune du Finistère située près de Morlaix : il s'agissait de ceux du père, de la mère et de leurs deux enfants, âgés de six et dix ans. L'homme de 40 ans les aurait tués avant de se suicider.

Le père retrouvé allongé dans la baignoire

Les deux enfants, un garçon et une fille, ont été découverts dans leur lit, étouffés, d'après les informations révélées par le procureur de Brest. La mère est, elle aussi, morte étouffée dans son lit, mais a également été blessée à la main par une lame de couteau.

Le père de famille lui été retrouvé allongé dans la baignoire, un couteau à la main. Il avait une blessure au niveau du cœur. Le quadragénaire avait été suivi "au niveau psychiatrique à un moment donné" souligne le procureur de Brest, Jean-Philippe Recappé.

Dans la nuit de mercredi à jeudi

Le procureur précise également que la maison a été retrouvée fermée à clé et qu'aucune trace de lutte n'a été constatée. D'après lui, les faits se seraient déroulés dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 décembre, la mère et les enfants n'ayant pas été vus depuis le mercredi.

C'est l'employeur de la mère qui a signalé sa disparition aux autorités, s'inquiétant de ne pas la voir au travail. La famille habitait Guiclan depuis quelques années.