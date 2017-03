Drame de l'Oxford à La Rochelle : ce qu'il s'est réellement passé

Le drame avait marqué les esprits : le 10 juillet 2015, un homme était mort après être tombé dans une bouche d'égout, ouverte pour évacuer les restes d'une soirée mousse à l'Oxford Club à La Rochelle. La gérante et son fils comparaissaient devant le Tribunal correctionnel ce jeudi.

Au cœur du drame, on trouve, et c'est malheureux, la texture de la mousse utilisée cette nuit là. L'Oxford Club avait l'habitude d'organiser des soirées mousses, une par semaine en été à cette époque. Mais pour cette soirée, l'équipe a utilisé un nouveau produit. La mousse était plus dense, similaire à de la neige ou de la glace pilée, selon certains témoins. Habituellement, la mousse fini par retomber en eau, et on peut facilement l'évacuer. Mais ce nouveau produit n'est pas retombé, et l'équipe a eu beaucoup de mal à s'en débarrasser, le matin, une fois que l'établissement avait fermé.

Une barrière pour signaler le danger

Tellement de mal que le fils de la gérante, qui est employé par l'Oxford club, fini par ouvrir une bouche d'égout, qui se trouve à proximité. Il place une barrière de protection pour signaler le danger, et les aller-retour s'enchaînent, l'équipe vidant des bacs de mousse dans la bouche. La barrière de signalisation, elle, est déplacée à plusieurs reprises, par différentes personnes.

La victime, Grégory, 37 ans, était un ami de famille. Il était venu donner un coup de main après la fermeture, comme il le fait parfois. Ils se connaissaient très bien:

" on fêtait les anniversaires ensemble, il venait manger à la maison. Il faisait partie de la famille" précise la gérante.

Lui même était DJ, dans un autre établissement, mais il ne travaillait pas cette nuit là, et il avait bu de l'alcool. La gérante affirme qu'elle lui a fait remarqué, mais il n'en a pas tenu compte et a lui même aidé à évacuer la mousse.

Le nettoyage était presque terminé

Au moment du drame, la gérante était reparti chez elle. Le nettoyage était pratiquement fini, il restait à ranger la cuve de mousse, et Grégory s'en occupait avec une ou deux autres personnes. Mais il a subitement disparu dans la bouche d'égout. Plusieurs salariés ont alors tenté de l'en faire sortir. Mais la mousse les en a empêché: Grégory était de forte corpulence, la bouche est étroite et quand ils essayaient de lui attraper les bras, ça glissait. Les pompiers l'ont sorti de la bouche d'égout 17 minutes plus tard, mais ils n'ont pas pu le réanimer, il est mort asphyxié par la mousse.

La famille de Grégory ne se porte pas partie civile

La famille ne s'est pas porté partie civile. La propre sœur de Grégory est venue à la barre pour dire au nom de ses proches qu'ils considèrent que c'est un accident:

"il aurait pu mourir en tondant la pelouse dans le jardin, c'était la même chose".

La famille regrette même qu'un procès ait lieu, notamment à cause de la couverture médiatique.

Pour le parquet, il y a eu faute

Mais la procureur n'est pas de cet avis. Elle estime qu'une faute caractérisée à été commise ce jour-là:

"retirer cette plaque d'égout était d'une imprudence folle".

Elle a requis 6 mois de prison avec sursis pour la gérante et son fils pour homicide involontaire.

La défense, elle, a concentré ses efforts sur des arguments juridiques. Les avocats des prévenus fustigeant l'imprécision de la citation du parquet. Ils ont noté qu'il n'existe aucun texte interdisant d'ouvrir une bouche d’égout, l'avocat de la gérante résumant leur position par cette phrase: