Drame de la maternité d'Orthez : Helga Wauters sera jugée les 8 et 9 octobre prochain

Me Philippe Courtois, l'avocat de la famille de la victime a demandé et obtenu ce renvoi

Le procès d’Helga Wauters aura lieu les 8 et 9 octobre prochain. On devait juger aujourd’hui et demain l’anesthésiste soupçonnée d’être responsable de la mort de sa patiente lors d’une césarienne à la clinique d’Orthez à l’automne 2014. La jeune mère de 28 ans, Xynthia Hawke, est morte asphyxiée au bloc opératoire pendant une césarienne. Le bébé a été sauvé. L'anesthésiste, arrivée de Belgique quelques semaines auparavant, était ivre dans le bloc. Le procès a été repoussé tout à l’heure. La famille de la victime vit en Angleterre et ne pouvait se rendre en France compte tenu de la fermeture des frontières.

C’est la deuxième fois que ce procès est renvoyé

La difficulté était de trouver une date suffisamment lointaine pour espérer que la circulation entre Etats s'améliore, mais pas trop lointaine pour juger cette affaire le plus tôt possible. La justice a traîné, la juge d’instruction surtout. Du coup ce procès s’ouvrira 6 ans après le drame. On est bien au delà du délai raisonnable. C’est pour cela aussi que la justice a permis à Helga Wauters de rentrer en Belgique.

Un contrôle judiciaire assoupli

Son contrôle judiciaire a été assoupli. Les juges ont levé son interdiction de quitter le sol français. Il consiste désormais à l’interdiction d’exercer la médecine, et l’obligation de soin. De ce point de vue, la situation n’a pas évoluer. Elle est toujours alcoolique. Elle s’est déjà rendue à son suivi psychologique en état d’ivresse. Elle a même été contrôlée positive au volant. "Elle n’a fait aucun progrès en six ans. Elle a des taux de gamma gt hors du commun" a affirmé la vice-procureur Orlane Yaouanq lors de cette audience de renvoi. Elle pourra mieux faire en Belgique a expliqué son avocate Sophie Serrano. De toute manière, elle a obligation de se soigner, mais pas de guérir.