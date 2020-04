Drame de la maternité d'Orthez : vers un nouveau renvoi du procès d'Helga Wauters

Le procès de l'anesthésiste devait commencer le 28 mai. Mais à cause du confinement et des difficultés de déplacement liées au coronavirus, les parents de la victime pourraient demander un nouveau renvoi.

Helga Wauters devait être jugée à partir du 28 mai devant le tribunal correctionnel de Pau. L'anesthésiste devait répondre d'homicide involontaire après la mort d'une de ses patientes à la clinique Labat d'Orthez, dans la nuit du 26 au 27 septembre 2014. La jeune femme décédée, Xynthia Hawx, 28 ans, était anglaise. Et à cause du coronavirus et du confinement en Angleterre, ses parents ne peuvent pas venir à Pau. Leur avocat devrait donc demander un nouveau renvoi du procès.

Il nous semble présomptueux de dire aujourd'hui que fin mai, il n'y aura aucune difficulté et que le procès pourra se tenir.

- Philippe Courtois, l'avocat des parents de la victime

Xynthia Hawke est morte asphyxiée au bloc opératoire pendant une césarienne. Le bébé a été sauvé. L'anesthésiste, arrivée de Belgique quelques semaines auparavant, était ivre dans le bloc. Elle était alcoolique.

La procureure de la République de Pau, Cécile Gensac, considère que si le procès est renvoyé, il ne pourrait pas se tenir avant 2021.